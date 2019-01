Haan: Unterschriften für eine gute Kooperation

Haan Schüler sollen Einblick in die Berufswelt bekommen, das Unternehmen hofft auf Kontakte zu potentiellen künftigen Azubis. Die Haaner Hauptschule Zum Diek und die Gebäudereinigung Raddatz vereinbarten am Montag eine Lernpartnerschaft. Die 72. im Kreisgebiet. Darauf ist das 2002 begründete Kooperationsnetzwerk Schule – Wirtschaft stolz.

Die Hauptschule „Zum Diek“ und die Gebäudereinigung Raddatz haben am Montag eine neue Lernpartnerschaft abgeschlossen. Damit erhalten Schüler die Möglichkeit, Einblicke in den Berufsalltag zu gewinnen. Umgekehrt hat Raddatz – in Zeiten des Fachkräftemangels – Gelegenheit mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen und sie aus der Praxis heraus für seine Ausbildungsberufe zu begeistern.