Ehrenamt in Haan Haanerin leitet die Kreiskinderfeuerwehr

Mit ihrem Hobby anderen Menschen helfen zu können, das findet Lena Wieland großartig. „Es ist sehr erfüllend, eine solche Aufgabe zu haben, es macht großen Spaß und erfüllt einen gleichzeitig mit Dankbarkeit.“ Bereits seit 2004 engagiert sich die heute 35-Jährige ehrenamtlich bei der Feuerwehr, damals in der Haaner Jugendfeuerwehr. Seit April arbeitet sie auch hauptberuflich in dem Bereich, nämlich als Brandmeisterin bei der Feuerwehr Wuppertal. In der Haaner Feuerwehr ist sie Oberbrandmeisterin und Leiterin der vor einigen Jahren gegründeten Haaner Kinderfeuerwehr – und jetzt sogar zur Kinderfeuerwehrwartin des Kreises Mettmann bestellt worden.