Geschichten aus dem Kreis Mettmann : Als die Busse in Haan noch anders fuhren

Als die Busse in Haan noch anders fuhren

Haan Lehrer aus Monheim schrieb zehn Geschichte zu jeder Stadt im Kreis. Das Buch trägt den Titel „Letzter Bus ab Gruiten-Dorf“ und zeigt, dass früher die Uhren noch anders tickten.

Angefangen hat alles damit, dass Jörg Schwenzfeier die Portraits der Städte aus dem Kreis Mettmann auffielen, die die Rheinische Post anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums in regelmäßigen Abständen publizierte. „Ich habe sie alle gelesen und sogar gesammelt“, erzählt der 61-Jährige. Diese Portraits haben den Lehrer und Autor inspiriert, ganz eigene Geschichten zu schreiben.

Da durch die Corona-Pandemie in den Ferien keine Klassenarbeiten zu korrigieren waren, hatte Jörg Schwenzfeier plötzlich auch die nötige Zeit, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. So nahm er sich die einzelnen Stadt-Portraits vor und entwickelte eigene Geschichten zu jeder der zehn Städte des Kreises Mettmann. Zuerst entstand natürlich die Haaner Geschichte, die er aus der Sicht des Busfahrers Hellmuth Sanftleben erzählte. „Meistens kommt etwas ganz anderes dabei heraus, als man geplant hat“, erzählt Schwenzfeier. Die Geschichten verselbständigen sich während des kreativen Prozesses und werden so lebendig.