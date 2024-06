Vorhaben im Wuppertaler Westen Pläne für Schöller-West lassen in Haan aufhorchen

Alles hängt nun vom Wuppertaler Stadtrat ab. In einer Sitzung am 1. Juli müsste er grünes Licht geben, damit die Stadt die Planungen zu Schöller-West forcieren und bei der Bezirksregierung eine entsprechende Änderung des Regionalplans beantragen könnte. „Zu diesem Zeitpunkt würden wir auch mit den Nachbarkommunen in Kontakt treten und uns mit Unterer Naturschutzbehörde und Wasserbehörde zusammensetzen“, bestätigt Sven Macdonald, Leiter des Wuppertaler Stadtentwicklungsamtes. Er spricht von einem „frühen Studium“ der Planung und nennt die anvisierten 22 Hektar einen „Suchraum“, dessen letztendliche Fläche – etwa durch den Bau von Regenrückhaltebecken oder die Schaffung von Ausgleichsflächen – kleiner als in den ersten Entwürfen ausfallen würde.