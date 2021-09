Junger Musiker in Haan : Seine Musik soll Gänsehaut auslösen

Haan Leander Machan will Musik-Karriere machen. Mit seiner Band „Machan & Grafweg“ tritt er am 24. September auf. Nebenbei hat der gerade mal 17-jährige Schüler vor wenigen Wochen seine erste Single herausgebracht.

In den vergangenen zwei Jahren sind mehr als 20 Songs aus der Feder Machans entstanden. Einen Teil davon wird am Freitag, 24. September, 19 Uhr, beim Sonderkonzert der Musikschule Haan zu hören sein, wenn Machan mit seiner Band „Machan & Grafweg“ im Dieker Carré auftritt.

Auch wenn Machan beim Musikschulkonzert singt und am Piano zu hören ist, ist er eigentlich sozusagen am Schlagzeug groß geworden. Schon als Dreijähriger sei für ihn klar gewesen, dass er später einmal Schlagzeug spielen wird. „Da habe ich immer mit Kochlöffeln die Legokisten zerdeppert“, erzählt er. Mit sechs Jahren wurde der Junge dann in der Musikschule Haan angemeldet und dort wurde seine Liebe zum Schlagzeug durch den Unterricht von Marco Niemann intensiviert. Schnell konnte Machan mit seinem Talent überzeugen, zum Beispiel beim NRW-Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“.

Seit vielen Jahren nun wird er zusätzlich durch die Musikschule Haan mit einem Stipendiatenprogramm gefördert. „Unsere Stipendien sind ein Türöffner, um sich an weiteren Instrumenten ausbilden zu lassen, seine Fähigkeiten zu vertiefen und um neue musikalische Akzente zu setzen“, erzählt Musikschulleiter Thomas Krautwig. So lernte Leander Machan vor fünf Jahren auch Klavierspielen, autodidaktisch kamen Gitarre und Bass hinzu, seit einem Jahr nimmt der 17-Jährige auch Gesangsunterricht. „Und nebenbei bin ich noch zum Komponieren abgebogen“, sagt Machan.

Der 17-Jährige textet und komponiert, was ihn bewegt. So beschreibt er „Later“ als persönliche Lebensreise, als Bewusstwerden der eigenen Persönlichkeit und das Erkennen, was man richtig und was man falsch gemacht habe.