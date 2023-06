Feelgood-Musik aus Haan Leander Machan Band veröffentlicht erste EP

Haan · Besondere Tage für die Leander Machan Band: Drei junge Haaner wollen musikalisch durchstarten. Am 9. Juni erscheint ihre erste EP. Am selben Tag geben sie ein Konzert in Solingen.

05.06.2023, 17:54 Uhr

Sänger Leander Machan, Gitarrist Milan Grafweg und Schlagzeuger Nick Lobe veröffentlichen am 9. Juni ihre erste EP. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Ina Schwerdtfeger

Viele junge Bands träumen von dem großen Einstieg ins Musikbusiness. Nicht anders ist es bei der Leander Machan Band. Um mit ihrem Feelgood-Pop aus Haan erfolgreich zu sein, bringen die drei Musiker am 9. Juni ihre Debüt-EP „Back then“ auf den Markt. „Wir feiern am gleichen Tag mit einem großen Release-Konzert im Solinger Club Waldmeister“, berichtet Leander Machan, Kopf der Band, die auch seinen Namen trägt. „Wir freuen uns riesig auf den Gig.“