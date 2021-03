Haan : Laterna Magica strahlt wieder – auch von unten

Haan Die letzte Etappe der Renovierung der Skulptur im Parc d`Eu ist geschafft, berichtet Peter Puschel, Vorsitzender des Vereins „Kunst in der Stadt“. Der Einbau der Bodenbeleuchtung habe sich unerwartet schwierig gestaltet. Die Mühe habe sich jedoch gelohnt. Die Beleuchtung der Skulptur von unten in den Abendstunden sei jetzt ein echter Hingucker.

Damit sei die Restaurierung der Laterna Magica erfolgreich zu Ende gebracht worden. Auch die Arbeiten im Parc Ville d`Eu sind abgeschlossen. Danach wurde auch der Zaun zur Straße entfernt. Jetzt sei der Blick auf die Skulptur wieder frei. Die Restaurierung hat rund 7000 Euro gekostet, so Peter Püschel. Der Verein „Kunst in der Stadt“ habe diese Summe nur deshalb stemmen können, weil er dafür Rücklagen in der Vergangenheit gebildet habe. Püschels besonderer Dank gilt dem Künstler Stanislaw Kowalczyk und seinem Holzspezialisten Francizek Marsalek, die im Oktober letzten Jahres hervorragende Arbeit geleistet hätten. Auch der städtische Betriebshof-Leiter Sbrzesny und sein Team hätten ihr Bestes gegeben. Silvia Fabian und Christoph Kedzierski kümmerten sich um die Kommunikation mit den polnischen Freunden. Um den Erhalt der vereinseigenen Kunstobjekte sorge sich seit Jahren der Skulpturenbeauftragte des Vereins, Dieter Suhr mit großem Engagement. Die Renovierung der Laterna Magica habe er maßgeblich mit voran getrieben. Auch die zweite Skulptur von Stanislaw Kowalczyk „Wiking II“ habe etwas überarbeitet werden müssen. Sie befindet sich im Ortsteil Gruiten an der Bahnstraße. Püschel lädt alle Haaner ein, sich an den beiden Kunstwerken zu erfreuen. Ein Besuch lohnt sich. Und spazieren gehen sei in diesen Corona-Zeiten ja besonders angesagt.