Verkehr in Haan Landrat soll beim Thema K5 die Polizei einschalten

Der Streit zwischen Anwohnern der Martin-Luther- und der Turnstraße mit dem Kreis Mettmann um die zukünftige Ausgestaltung der Kreisstraße 5 und dem über sie hinwegrumpelnden Lkw-Verkehr geht offenbar in eine weitere Runde. In einem Schreiben an Landrat Thomas Hendele (CDU) wurde nun eine Frist bis 2. April gesetzt.