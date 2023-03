Kunstrasenplatz an der Hochdahler Straße in Haan „Völlig misslungener“ Reparaturversuch

Die WLH nahm diese Entwicklung zum Anlass, ihre „seit Jahren unbeantwortete Frage“, wann und mit welchem Aufwand der in die Jahre gekommene Kunstrasen denn nun endlich mal erneuert werde, für die nächste Sitzung des Bildungs- und Sportausschusses erneut aufzulegen. Er tagt am 10. Mai. Zuletzt war der Zustand des Kunstrasens im September vergangenen Jahres Thema in den politischen Gremien gewesen. Die Stadt hatte seinerzeit eingeräumt, der Anstoßpunkt und die beiden Elfmeterpunkte seien „seit längerer Zeit beschädigt und nur provisorisch befestigt“. Seit Anfang des Jahres 2021 versuche man, durch den Hersteller Reparatur- und Erhaltungsarbeiten ausführen zu lassen, hieß es. Der habe jedoch auf nichts reagiert, geschweige denn ein Angebot erstellt.