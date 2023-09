Kunst in Haan Haaner Kunstherbst feiert seinen 20. Geburtstag

In diesem Jahr feiert der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ ein ganz besonderes Jubiläum: 20 Jahre Haaner Kunstherbst! Der Vereinsvorstand stellte dazu jetzt wichtige Zahlen und Fakten vor. So wird der Jubiläums-Kunstherbst mit einer Vernissage am Samstag, 7. Oktober, um 12.30 Uhr, in der Stadtbücherei auf dem Haaner Markt feierlich eröffnet. Bei Musik und Gesprächen soll vor allem das gesellige Beisammensein aller Kunstinteressierten groß geschrieben werden. Der Kunstherbst soll bis Samstag, 28. Oktober, laufen. Mehr als 30 Haaner Künstlerinnen und Künstler werden dabei wie gewohnt ihre Werke in den Schaufenstern der Haaner Innenstadt und im Ortsteil Gruiten ausstellen.