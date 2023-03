Bundesweiter Kochwettbewerb - „Deutschland kocht – regional und saisonal“ Der Haaner Küchentreff nimmt am Wettbewerb teil

Der Küchentreff in Haan, der auch am Wettbewerb teilnimmt, hat seine zwei Hobbyköchinnen und eine helfende Hand im Vorentscheid bereits gefunden. Nach den Regeln von „Deutschland kocht“ hat jeder Hobbykoch 90 Minuten Zeit ein regionales und saisonales Hauptgericht neu interpretiert zuzubereiten. Die Auswahl des Rezeptes kann der Hobbykoch in Abstimmung mit dem regionalen Lieferanten selbst bestimmen. Wichtig ist, dass das Rezept aus überwiegend regionalen Zutaten besteht. Nach jedem Duell erfolgt dann die Bewertung durch den Fachhändler und seine zuvor ausgewählte Jury. Die Jury kann dabei auf die vorgegebenen Bewertungskriterien von „Deutschland kocht“ zurückgreifen. Beim Küchentreff Haan soll dazu spätestens bis zum 19. März ein Kochen stattfinden, welches von Jörg Schumacher, Inhaber des Haaner Küchentreffs und einem weiteren Mitarbeiter bewertet werden soll. Dabei wollen sie auf den Bewertungsbogen von „Deutschland kocht“ zurückgreifen. Kriterien des Bewertungsbogens beinhalten die Rezeptwahl, Geschmack, Kochzeit, Zutaten, Organisation am Arbeitsplatz sowie die Präsentationsform des jeweiligen Hauptgerichts. Bewertet werden kann auf einer Skala von eins (sehr schlecht) bis fünf (sehr gut). Welches Hauptgericht in den jeweiligen Duellen gekocht wird, stehe laut Anna Schumacher, Tochter des Inhabers, noch nicht fest. Fest steht aber, dass das erste Kochen in der Filiale in Haan stattfinden wird, der Küchentreff hat nämlich auch einen Standort in Langenfeld. Der Termin dafür stehe aber noch nicht fest. „Zurzeit sind wir im Gespräch mit dem Team, um einen neuen Termin für das Kochen zu finden“, sagt Anna Schumacher. Der ursprüngliche Termin hätte verschoben werden müssen, weil „Deutschland kocht“ den Zeitplan wegen der Verfügbarkeit der Locations anpassen musste.