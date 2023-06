Feuerwehreinsatz in Gruiten Küchenbrand macht Haus unbewohnbar

Haan · Ein Feuer in der Küche hat am Sonntag ein Haus am Lindenweg vorerst unbewohnbar gemacht. Ein Feuerwehr-Angehöriger hatte die Rauchentwicklung im Nachbarhaus entdeckt

11.06.2023, 11:48 Uhr

Dichter Rauch drang aus dem Haus ins Freie. Foto: Feuerwehr Haan

Großer Feuerwehr-Einsatz auf dem Lindenweg in Gruiten: Ein stellvertretender Leiter der Haaner Feuerwehr wurde Sonntagmorgen auf Rauchentwicklung aus dem Nachbarhaus aufmerksam. Er ließ um 8.43 Uhr über die Kreisleitstelle die Kolleginnen und Kollegen alarmieren. Da ein Schlüssel vorhanden war, konnte die Doppelhaushälfte gewaltfrei geöffnet werden. Das Haus war im Innern verraucht. Da anfangs unklar war, ob die Bewohner zu Hause sind, musste zunächst von einer Menschenrettung ausgegangen werden. Unter Atemschutz suchten Einsatzkräfte das gesamte Gebäude ab. Es war jedoch niemand daheim. Ein Trupp entdeckte den Brand in der Küche und konnte das Feuer rasch löschen. Der Rauch hatte sich jedoch im gesamten Haus ausgebreitet. Trotz des Einsatzes von Hochleistungslüftern ist das Gebäude zunächst nicht bewohnbar ist. Die Feuerwehr Haan war mit zehn Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(-dts)