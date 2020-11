Haan : Kreisstraße heißt jetzt Osttangente

Haan Die K 20 n erhält einen technischen Namen. Die Idee „Baczewski-Straße“ fiel durch. Die K 20n hatte bisher keinen eigenen Straßennamen, der etwa auf Schildern wiederzufinden wäre.

Johannes Baczewski lautet der Name jenes Offiziers, der Gruiten 1945 kampflos an die Amerikaner übergeben und somit wahrscheinlich unnötiges Blutvergießen verhindert hatte. Ein Gedenkstein für ihn steht an der Brückenstraße mit der K 20n.