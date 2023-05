Verleihung der Zertifikate Kreis kürt 55 neue Medienscouts in Haan

Auf diesen Termin freuen sie sich an der Haaner Gesamtschule sowie am städtischen Gymnasium schon lange: Am Montag, 15. Mai, wird Kreisdirektor Philipp Gilbert in Gegenwart von Vertretern der Stadt, der Landesanstalt für Medien und weiteren Gästen in der Aula an der Adlerstraße 3 in einer feierlichen Zeremonie Zertifikate an Schülerinnen und Schüler übergeben, die ihre Ausbildung zum „Medienscout“ erfolgreich absolviert haben. Ihre Beratungslehrer sind ebenfalls dabei.