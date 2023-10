Drohende Krankenhaus-Schließung in Haan Klinik-Verein fordert: Kommunale Trägerschaft prüfen

Der Vorsitzende des Haaner Krankenhaus-Fördervereins, Friedhelm Rüffer, fordert den Rat (Sitzung an diesem Dienstag, 24. Oktober, 17 Uhr, Aula des Gymnasiums an der Adlerstraße) auf, alle denkbaren Wege zu beschreiten, um die Klinik doch noch zu erhalten: „Auch wir als Förderverein fühlen uns von der Kplus-Gruppe getäuscht und waren entsetzt über die Mitteilung, dass unser Haaner Krankenhaus in wenigen Wochen geschlossen werden soll.“ Der 200 Mitglieder starke Verein hat in den vergangenen Jahren die Arbeit in der Klinik laut eigener Aussage mit Sachspenden im Wert von 240.000 Euro unterstützt.