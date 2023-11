Aktion in Haan Kostenlose Obstbäume für Haaner Bürger

Die Stadt Haan verteilt an zwei Terminen Ende November kostenlos 50 Bäume an Bürgerinnen und Bürger der Gartenstadt. Das teilte Stadtsprecherin Sonja Kunders jetzt mit: „Ziel dieser Initiative ist es, die Gesamtzahl der Bäume in unserer Stadt stetig zu steigern. Im Zuge dieser Maßnahme soll auch darüber informiert werden, welche Baumarten nachhaltig sind und sich für private Gärten besonders eignen“, erklärte sie.