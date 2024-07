Senioren kommen alle acht Wochen Kooperation zwischen Kleiderkammer und Stella Vitalis läuft weiter

Sechsmal jährlich sorgt der soziale Dienst des Seniorenzentrums für den Transport seiner Bewohner zur Kleiderkammer. Dort werden diese von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in Empfang genommen und für zwei Stunden begleitet und beraten. Gemeinsam wird die gewünschte Kleidung ausgesucht, anprobiert und einer kritischen Qualitätsprüfung unterzogen. „Wir sind fürs Schöne und Lustige zuständig“, scherzt eine Mitarbeiterin vom Sozialen Dienst des Seniorenzentrums und freut sich gemeinsam mit dem Kleiderkammer-Team über die frohen und lächelnden Gesichter ihrer Schützlinge, die sich durchaus modebewusst geben. Bunte und helle Kleidung wird favorisiert. „Ich habe heute viele schöne Sachen gefunden und freue mich so darüber“, strahlt eine bereits 100-jährige Dame. Eine Mitarbeiterin der Kleiderkammer hat eine Einkaufstasche an ihren Rollstuhl gehängt und packt diverse ausgewählte Blusen und Hosen für die Rückfahrt zum Stella Vitalis ein.