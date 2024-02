Musikleben in Haan Covershow „Udopia“: René Oschmann singt wie Udo Lindenberg

Wer René Oschmann wie Udo Lindenberg singen hören und die perfekte Illusion erleben möchte, kommt in die Show „Udopia“. Am 24. Februar beginnt die Show um 20 Uhr im Rockin‘ Rooster Club in Haan. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es über Neanderticket, die Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.