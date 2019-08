Wochenmarkt in Haan : In Planung: Mehr Leben für den Markt

Auf dem Wochenmarkt in Haan bleiben immer wieder Standplätze frei. Unser Bild entstand am 31.Juli. Foto: Ralf Geraedts

Ab September soll ein Gutachter ein Konzept für einen attraktiveren Wochenmarkt in Haan erarbeiten.

Der Haaner Wochenmarkt ist seit vielen Jahren grundsätzlich unverändert. Dass ein Potential nach oben besteht, ist jedoch auch der Stadt bewusst. Bürgermeisterin Bettina Warnecke kündigte im Mai 2017 daher an, Überschüsse aus Marktgebühren für die Weiterentwicklung des Wochenmarktes zu investieren. Der Überschuss von 2009 bis 2012 beträgt 15.000 Euro. Die Hälfte sei bereits in die letzte Gebührenbedarfsrechnung eingeflossen um einer Gebührenerhöhung vorzubeugen. Die andere Hälfte werde für das Gutachten verwendet, erklärt Stadtsprecherin Sonja Kunders. Wenn zum September ein Auftragnehmer gefunden werde, werden die weiteren Details und der zeitliche Ablauf für den Maßnahmenplan „Wochenmarkt Haan“ abgeklärt.

Die Anzahl der Marktbeschicker ist in der Regel an beiden Tagen gleich. Zum Stamm gehören rund 15 Beschicker, die von weiteren fünf bis zehn fliegenden Händlern ergänzt werden. Die Zahlen können nach Witterungseinflüssen variieren, sind jedoch über die letzten zwei Jahre konstant bei durchschnittlich 25 Beschickern geblieben. Ende Juli gab es aber mehrere Markttermine ohne ein Angebot an Obst und Gemüse. Vor rund 20 Jahren, als mehrfach über den Standort des Wochenmarktes diskutiert wurde, gab es noch rund 45 regelmäßige Beschicker. Ebenfalls konstant seither sind die Gebühren. Je Quadratmeter und Markttag fallen 50 Cent (bis Juni 2016 noch 41 Cent), aber mindestens sieben Euro an.