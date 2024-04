Projekt an den Grundschulen Koch-Piraten besuchen Haaner Kinder

Beim ersten Besuch der Piratinnen lernten die Kinder unter dem Motto „Gute Durstlöscher“ gesunde Getränke kennen. „Wasser und ungesüßter Tee“, verrät Alexandra Nolte. Außerdem wird ihnen die „5 am Tag-Regel“ nahegebracht. Beim zweiten Besuch bereiten die Koch-Piraten zusammen mit den Kindern ein gesundes Frühstück zu, das nicht nur den Körper, sondern auch die grauen Zellen in Aktion bringt. Bevor es jedoch ans Zubereiten geht, fragt Piratin Schauerpower erst einmal, ob die Kinder noch wissen, was sie eine Woche zuvor gelernt haben. Dass es bei der „5 am Tag-Regel“ darum geht, dreimal Gemüse und zweimal Obst zu essen, wissen die Kinder noch. „Warum nur zweimal Obst?“, fragt Alexandra Nolte. Eine Antwort lautet: „Weil es besser schmeckt.“ Aus Kindersicht sicher eine schlüssige Antwort, doch Maryam weiß es besser: „Weil im Obst Fruchtzucker drin ist.“