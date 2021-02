Haan : Knösterstube im „Corona-Modus“

HAAN Aufgrund des neuerlichen Lockdowns kann leider auch die stationäre Knösterstube am 3. März noch nicht wieder im Forum von St. Chrysanthus und Daria stattfinden. Dies teilte Koordinator Frank Intveen jetzt mit.

In der leisen Hoffnung, am 7. April unter Auflagen (Masken, Abstände und so weiter) wieder starten zu können, werde das Serviceangebot des Reparaturcafés bis dahin weitergeführt. Bei der Knösterstube im Corona-Modus nimmt sich das kleine Team der Fachleute wichtiger, für den täglichen Gebrauch notwendiger Geräte und Gegenstände an. Anfragen bitte weiterhin nur per E-Mail an Frank Intveen, frank.intveen@t-online.de, oder Oliver Brasa,