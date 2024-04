Hohe Nachfrage in Haan Kleiderkammer braucht Fahrräder für Kinder

Auf den ersten Blick haben Fahrräder, Schuhe, Taschen und Herrenbekleidung nicht viel gemeinsam. Tatsächlich aber sind sie in der Kleiderkammer an der Friedrich-Ebert-Straße 111-117 in Haan zurzeit Mangelware. Mitarbeiter Ingo Decker: „Das würden wir gerne ändern und appellieren daher an unsere Freunde und Unterstützer, sich ein wenig Zeit zu nehmen und daheim zu prüfen, ob man uns helfen kann, besagten Mangel abzustellen.“