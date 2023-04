Aktion in Haan Kitakinder unterstützen Frühjahrswanderung der Kröten

Obwohl sie beim Aufbruch am Morgen in klirrend-frostiger Kälte bereits von den Erzieherinnen vorgewarnt wurden, hegten die kleinen Abenteurer der evangelischen Kita in Gruiten-Schöller innerlich dennoch die Hoffnung, auf ihrem Weg durch die heimische Natur doch noch auf die ein oder andere Kröte zu treffen. Schließlich hatten auch die Kinder der Nachbargruppen vor einigen Wochen im Dauerregen einen grandiosen Fund gemacht: Insgesamt über 60 Kröten, 45 Einzelexemplare und sogar ein gutes Dutzend an „Doppeldecker“, also Krötenpaare, hatten die Kinder der ersten Gruppe eingesammelt. Nass bis auf die Knochen, aber unfassbar glücklich und stolz kehrten sie nach mehreren Stunden erschöpft in die Kita. Von ihrer Tour und ihrem Fund brachten sie Erinnerungsfotos mit, die natürlich auch den übrigen Kindern nicht verborgen blieben. Groß war daher auch die Vorfreude auf ihren Wandertag. Würden sie ähnlich viele Kröten finden?