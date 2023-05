Caritas-Kita Hasenhaus in Gruiten Kitakinder bauen ihr eigenes Gemüse an

Bewaffnet mit Schaufeln und Gießkannen ziehen rund 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zu der Ackerfläche und den Hochbeeten los. Dort sollen unter anderem Radieschen, Gurken, Zucchini, Salat, Kartoffeln und Mangold gepflanzt werden. Diese Gemüse wurden nach einer Bodenanalyse vom Verein Acker ausgewählt. Die Voraussetzungen für diese Pflanzen scheinen auf dem Boden der Kita Hasenbau gut. Der Anbau geschieht unter Anleitung von Sabrina Bucken, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Bildungsprogramms „Acker Racker“ des Vereins Acker, bei dem rund 450 Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz mitmachen. Von der Caritas sind aktuell zwei Kindertagesstätten im Kreis Mettmann neu dabei. Neben der Kita Hasenhaus in Gruiten gibt es eine weitere in Heiligenhaus.