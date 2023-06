Personalausfälle Kita-Not in Haan — am Sandbach wurde Betreuung verlost

Wenn es auf den Wochenstart zugeht, beschleicht Oliver und Alina Riedl fast regelmäßig ein mulmiges Gefühl. „Im Hintergrund schwingt immer die Frage mit: Bleibt die Betreuungssituation in unserer Kita so wie angekündigt oder müssen wir uns wieder auf böse Überraschungen gefasst machen“, berichten der 41-jährige IT-Manager und seine 31-jährige Ehefrau, die momentan noch in Elternzeit ist. Das Paar hat einen fast einjährigen Sohn. Tochter Amilia ist viereinhalb und besuchte in ihren ersten Lebensjahren eine private Kindertagespflege. Alles lief rund, bis das Mädchen einen Platz in der städtischen Kita am Sandbach bekam. „Über den Vollzeitplatz mit 45 Stunden Betreuung in der Woche haben wir uns zunächst sehr gefreut“, erinnern sich die Riedls, doch dann sei schnell klar geworden: „Hier läuft etwas total verkehrt.“