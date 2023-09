Halbzeitbilanz in Haan Bisher 38 Hilfeleistungen und ein Brand auf Haaner Kirmes

In 22 Fällen mussten Kirmes-Besucher vom Ort des großen Volksfestes in umliegende Kliniken abtransportiert werden – 14 Mal im Krankentransport, dreimal im Rettungswagen und fünfmal in Begleitung des Notarztes. Vor allem am Samstagabend habe es – klassischerweise – mehr Verletzungen im Zusammenhang mit einem höheren Alkoholpegel gegeben, berichtete Raphael Harlos. Insgesamt, resümierte auch Justin Landwehr, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Malteser-Dienststelle in Haan, sei bislang aber alles in einem durchschnittlichen Rahmen geblieben.