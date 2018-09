Haan: Kirmes-Einnahmen eines Fahrgeschäfts gestohlen

Kirmes in Haan : Gesamte Einnahmen von Kettenkarussell sind weg

Bei dem bestohlenen Fahrgeschäft handelt es sich nach Auskunft der Polizei um ein Kettenkarussell. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Dreiste Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch an der Dieker Straße in Haan einen VW Passat aufgebrochen. Die Beute: die gesamten Einnahmen der Jahrmarkt-Tage eines Kettenkarussells und 500 rot-blaue Verkaufs-Chips.

Schwerer Schlag für den Betreiber einer Jahrmarkt-Attraktion von der am Dienstag zu Ende gegangenen Haaner Kirmes: Alle seine Einnahmen aus den vier Festtagen sind weg. Einer oder mehrere Diebe haben sie in der Nacht zu Mittwoch aus dem Privatwagen des Schaustellers gestohlen, der an der Dieker Straße in Höhe der Hausnummer 77 abgestellt war.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde an dem Wagen, einem schwarzen VW Passat, zwischen 23.45 Uhr und 0.40 Uhr die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Der oder die Täter konnten so an einen Koffer gelangen, der im Kofferraum abgelegt war. Darin: die gesamten Kirmes-Einnahmen des Schaustellers sowie 500 Chips – teilweise rot und teilweise blau – für sein Fahrgeschäft. Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich nach Auskunft der Polizei um ein Kettenkarussell. Die Höhe des gestohlenen Geldbetrags wurde nicht mitgeteilt.



Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an dem Fahrzeug sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.