Haan Kirchengemeinde sucht Kaffeepaten

Die von vielen inzwischen sehr geschätzte Kaffeemaschine im Haus an der Kirche, Kaiserstraße 40, braucht regelmäßig Pflege. „Mit 15 Minuten Liebe und Zuwendung am Tag ist ein störungsfreier Lauf garantiert“, heißt es dazu in einem Info-Brief der evangelischen Kirchengemeinde Haan: „Deshalb suchen wir Menschen, die bereit sind, als Kaffeepaten bei der Wartung zu helfen.“