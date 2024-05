Außergewöhnlicher Termin in Haan Kirche lädt zu Harry-Potter-Gottesdienst ein

„Expecto Patronum – von Harry Potter, guten Schutzmächten und einem ziemlich kleinen Feiertag.“ So lautet das Motto eines evangelischen Gottesdienstes am Sonntag, 26. Mai (Trinitatis), in Haan. Was dahinter steckt, erklärt Prädikantin Birgit Annighöfer, die den Gottesdienst gestaltet, so: „Am kommenden Sonntag hat eine ziemlich schwer zu begreifende theologische Idee ihren Feiertag. Es geht um die Wesensarten Gottes. Wir versuchen sie in Worte zu fassen und merken: Das ist nicht so einfach. Unser Reden, unsere Bilder und Metaphern, sie bleiben eher ein Herantasten.“