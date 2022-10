Aktion in Haan : Kinderparlament setzt Obstbäume

Aktion in Haan

Kinderparlament pflanzt Bäume in Gruiten, vorne Clara O'Brien (10) Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Auf Beetflächen am neuen Parkplatz Millrather Straße (schräg gegenüber der Birkensauna) haben Mitglieder des Kinderparlamentes (vorn im Bild Clara O’Brien) acht Obstbäume – Apfel, Birne, Pflaume und Kirsche – sowie zahlreiche Heckenpflanzen – Heidelbeere, Holunder und Mispel – gesetzt.

Die Obstbäume und Heckenpflanzen bieten Insekten und Schmetterlingen Nahrung und Lebensraum. Mit Plakaten und QR-Codes hatte das Kinderparlament im Vorfeld der Aktion um Spenden geworben; rund 1100 Euro kamen zusammen. Kinderparlaments-Koordinatorin Sarah Wendel begleitete und koordinierte die Umwelt- und Nachhaltigkeits-Aktion. Stadtgärtner Peter Kannemann hatte bei der Pflanzenauswahl beraten. Der Betriebshof hatte per Bagger Pflanzlöcher vorbereitet. Die Pflanzen wurden in die feuchte Erde gesetzt, eingeschlämmt. Nachdem die Setzlinge mit pflanzlichem Dünger versorgt waren, konnten sich alle am Essenswagen von Claudia Förster bei Crêpes und anderen Leckereien stärken. Foto: Stephan Köhlen