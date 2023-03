Von Haan in den Teutoburger Wald Kinderparlament auf Seminarfahrt

Motiviert nehmen die Kinder sich in diesem Jahr noch einiger Aktionen und Projekte an. Am 10. April beispielsweise wird eine Folge im Haaner Podcast (Frank Hoffmann) über das KiPa ausgestrahlt. Beim Bürgerfest am 14. Mai wird es mit einem Stand vertreten sein. Ein Highlight dürfte auch das Bobby-Car-Fun-Rennen für Kinder von fünf bis 13 Jahren am 25. Juni werden.