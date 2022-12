Katzenkuscheln im Tierheim Tierischer Schmusespaß für die Seele

Nun sind wir schon monatelang ohne Katze und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Katzenhaar in den Fingern hatte. Wo ist die Flusenrolle? Jahrelang waren das bei uns zuhause geflügelte Worte, irgendwo klebte immer eins. Auch jetzt dauert es nicht lange, bis ich das erste weiße Haar an mir entdecke. Vermutlich von Loki, die es längst auf meinen Schoß geschafft hat. So sitzen wir also nebeneinander und harren der Dinge, die da kommen. Heute ist es Heidemarie Lack. Die Heiligenhauserin ist ehrenamtliche Katzenschmuserin. Zweimal in der Woche kommt sie zum Katzenkuscheln, und das schon seit Jahren. Wie es dazu kam, erzählt sie auch: Immer wieder für den Tierschutz in Namibia unterwegs, sollte es zuhause so weitergehen. Die Katzen haben es ihr angetan, über das Velberter Tierheim kommt sie ins Schwärmen. Hier würden beinahe alle Tiere vermittelt werden, auch die „Senioren“. Die seien anderswo schnell hoffnungslos, aber hier hätten die Mitarbeiter immer viel zu erzählen über ihre vierbeinigen Gäste. Und dann, schwupps, hat man sich verliebt. Es klingt wie „tindern“ – nur analog. Während wir ins Plaudern kommen, sitze ich längst dort, wo üblicherweise der Katzentisch steht: Also unten auf dem Boden und damit in optimaler Höhe, um von allen Seiten beschmust zu werden. Loki kann das Fauchen heute nicht lassen, das stellt auch Heidemarie Lack fest. Sie ist so oft da, dass sie ihre „Pappenheimer“ gut kennt. Und wenn die dann plötzlich weg sind? Vermittelt, in ein neues Zuhause? Dann freut sie sich, sagt sie. Aber klar, die eine oder der andere wächst ihr schon ans Herz. Und dennoch: Sie alle haben hier die Hoffnung, dass irgendwo jemand auf sie wartet. Und dass der dann auch kommt, um sie zu sich nach Hause zu holen. Auf die Couch, für immer.