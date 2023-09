„Das scheint eine ökumenische Katze zu sein“ Katze schleicht sich in Haaner Gottesdienst und macht es sich am Altar gemütlich

Laut Gemeindebüro hält sich die Katze auch gern schon einmal in der Sakristei auf. Barbara Tannhäuser, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates in Haan, die am Sonntag in Gruiten in der Choralschola mitsang, ergänzt lächelnd: „Das scheint eine ökumenische Katze zu sein – ich habe gehört, dass sie auch schon in der evangelischen Kirche gesichtet wurde.“