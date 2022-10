Partnerschaft : Kantorei und Seniorenchor besuchten Eu

Haan Sechs Jahre sind vergangen seit dem letzten Besuch der evangelischen Kantorei Haan in der französischen Partnerstadt Eu. Nach der langen ermüdenden Corona-Pause war jetzt endlich wieder ein Chorbesuch in der Normandie möglich.

Chorleiter Martin Honsberg hatte in Zusammenarbeit mit dem französischen Chorleiter aus Eu die „Misa Buenos Aires“, eine Tango-Messe von Martin Palmeri eingeübt. Die Mitglieder der Kleinen Kantorei und des Seniorenchores waren recht gespannt, ob das Zusammenspiel des deutschen und des französischen Chores gelingen würde. Am ersten Oktober-Wochenende fuhren die Haaner mit dem Bus in die Partnerstadt. Gleich nach der Ankunft in Eu gab es eine Probe der „Misa“. Der Sonntag wurde durch eine Besichtigung des eindrucksvollen Schlosses eröffnet. Danach folgte die Generalprobe und am Nachmittag das gemeinsame Konzert. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit euphorischem Applaus bei den Sängern, dem wunderbaren Bandoneon Spieler, der Solistin und dem großartigen Orchester. Zum Abschluss feierten alle zusammen bei einem liebevoll gestalteten Buffet das gelungene deutsch-französische Konzert. Besonders schön war das spontane gemeinsame Singen bei dem Abschiedsessen in den zwei Sprachen. 2016 zuletzt war die Kantorei mit „Eja mater“ von Dvorak in Eu zu Besuch gewesen. In zwei Jahren soll es das nächste Wiedersehen mit den Sängerfreunden aus Eu geben.