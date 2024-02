Politik in Haan Jugendparlament stellt Fragen zum Energiewandel

Zum Hintergrund: Im Jahr 2018 beantragte die Junge Union, zukünftig in Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden samt Speicher zu investieren. Diese, damals auch als finanzielle Absicherung und Ausgabe der erwarteten Jahresüberschüsse gedachte Investition, habe durch die Energiekrise und die Verstärkung der Effekte des Klimawandels an Aktualität gewonnen, heißt es dazu in der Begründung der Anfrage. Es wird in dem Antrag davon ausgegangen, dass die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden müssen, um „Energiesicherheit generationengerecht zu gewährleisten“.