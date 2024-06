Jugendparlament Haan Resolution gegen Extremismus verabschiedet

In der am 27. Mai beschlossenen Resolution spricht sich das Jugendparlament „gegen jeden Extremismus und für unsere Demokratie“ aus. Konkret benannt wird die Gefahr, die aktuell von rechtsradikalen Kräften ausgehe. Alle Demokraten müssten gemeinsam gegen rechte Narrative kämpfen, heißt es in dem Schreiben – „nicht nur in der Wahlkabine, sondern auch durch Engagement für Menschlichkeit, gegen Hass und Hetze.“