Demonstration in Haan Jugendparlament plant Kundgebung gegen rechte Tendenzen

Die Demonstration soll am Samstag, 8. Juni, stattfinden und zwar ab 12.30 Uhr am Park Ville d’Eu an der Königstraße. Von dort aus werden die Teilnehmer im Anschluss in Richtung Rathaus und später auf den Markt ziehen. Dort wollen sich ab 13.30 Uhr junge Menschen aus Haan in Redebeiträgen gegen Rechtsextremismus und für Toleranz und Vielfalt positionieren.