Schlemmer-Festival : Haan ist wieder hungrig aufs Feiern

Es ist angerichtet: Zum ersten Mal seit 2019 findet das Festival „Haan à la carte“ auf dem neuen Markt wieder statt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Am letzten Mai-Wochenende dreht sich rund um den Neuen Markt fast alles um gutes Essen und ein hochkarätiges Bühnenprogramm mit toller Musik.

Von Peter Clement

Die Symbolik hätte treffender kaum sein können: Während Patrick Schälte beim Pressetermin auf dem Neuen Markt anmerkte, wie hungrig die Gastronomen in der Stadt nach nunmehr fast dreijähriger Corona-Pause auf die Rückkehr des Festivals „Haan à la carte“ im kommenden Monat seien, schlenderten drei junge Frauen fröhlich an dem Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft „Wir für Haan“ vorbei und bissen herzhaft in ein belegtes Brötchen.

Damit nicht genug, befreiten Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes im Hintergrund mit Hochdruckstrahlern den Marktbrunnen intensiv vom Winterdreck, während im Vordergrund Bürgermeisterin Bettina Warnecke, Stadtsprecherin Sonja Kunders sowie Diana Klöckers-Wolf, Sandra Müller (beide von der städtischen Kulturarbeit) und Elisabeth Lindner (Wirtschaftsförderung) Details zu der geplanten großen Party von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Mai, bekannt gaben.

Info Zehn Gastronomen bei „Haan à la carte“ Sie machen mit auf der kulinarischen Schlemmermeile: Bastis Flammkuchen Becherhus Bigels Weinladen Chau Resto Bar Konditorei Karnstedt Osteria Windhövelchen Palazzo im Wiedenhof Pizzeria La Piazza Schälte Fisch-Delikatessen Süßwaren Förster

Dann werden rund um eben diesen Brunnen nicht nur Bierbänke und Gastronomie-Zelte für die Schlemmermeile von Haan à la carte aufgestellt – das Ganze wird auch noch kombiniert mit Bühnen-Acts, die eigentlich für die große Party zum Stadtjubiläum im vergangenen Jahr geplant gewesen waren, bevor Corona auch diesem Event den Garaus machte.

„Wir freuen uns, dass wir einiges daraus jetzt präsentieren können, Weiteres werden wir dann im kommenden Jahr beim großen Bürgerfest nachholen“, verkündete die Stadtsprecherin.

Zehn Gastronomiebetriebe (siehe Infokasten) vom Weinladen über deftige Hauptspeisen bis hin zu Süßwaren haben sich angemeldet. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 27. Mai, 17 Uhr. Eine Stunde danach betritt dann die Bigband CC All Stars die Bühne. Das „CC“ im Namen des einst von Musiklehrer Bernhard Theusen gegründeten Ensembles, steht für „Chicken Creek“, wie der Hühnerbach auf Englisch heißen könnte. In jedem Fall können sich die Festbesucher auf Swing-Klassiker im Stil von Count Basie freuen.

Am Samstag, 28.Mai, geht es um 11 Uhr mit Haan à la carte weiter. Um 14 Uhr gibt es einen Mitmach-Zirkus für Kinder. Um 19 Uhr folgt dann die offizielle Begrüßung durch die Bürgermeisterin und ein Auftritt der Band „Leander Machan feat. Milan Grafweg“. Top Act an diesem Abend ist jedoch die Bon-Jovi-Coverband „Bounce“, deren Frontmann Oliver Henrich durch seine Teilnahme bei der Talentshow „The Voice of Germany“ bundesweit bekannt wurde – er schaffte es bis zum Finale.

Für Sonntag, 29.Mai, verspricht die Stadt ein buntes Familienprogramm, das durch den verkaufsoffenen Sonntag zwischen Schiller-, Kaiser-, Mittel- und Dieker Straße flankiert wird. Zu sehen sein werden „Cool Company“ (Cheerleader und Rhythm & Dance des Haaner Turnvereins), das Ensemble „Luftikus und Kunterbunt“ der Musikschule Haan, eine Zaubershow mit Zauberschule für Kinder mit „Müller, der Magier“ sowie Akrobatik mit der ehemaligen Einrad-Weltmeisterin Janna Wohlfahrt. Einen ganzen Tag lang kommt zudem die Maus aus der gleichnamigen WDR-Sendung zu den Kindern nach Haan.

Die Parkhäuser Schillerpark und Dieker Straße haben für die Zeit des Festes übrigens verlängerte Öffnungszeiten, außerdem gibt es einen bewachten Fahrradparkplatz am Neuen Markt. Der Wochenmarkt muss am 28. Mai allerdings auf den Rathausparkplatz ausweichen.