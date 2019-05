Haan : Stadtwerke schaffen Steinwüste am Kirchplatz

Am Hallenbad Alter Kirchplatz haben die Stadtwerke Haan viel Schotter aufgebracht. Ein einzelner Baum steht verloren in der Steinfläche. Foto: Ursula Piepenstock

Haan Jede Menge Fotos von Gärten sind auf unseren Aufruf eingegangen. Viele zeigen blühende Idylle. Ein Negativbeispiel: das Schwimmbad-Umfeld.

Es entbehrt nicht einer gewissen Komik: Ausgerechnet die Stadtwerke der Gartenstadt – Träger des Schwimm- und Sportbades – haben auf ihrem Gelände am Alten Kirchplatz eine Steinwüste der dramatischen Art geschaffen. Schotter, soweit das Auge reicht. Der von einer Holzkonstruktion umgegebene kleine Klimabaum wirkt so verloren, als wolle er jeden Moment die Flucht ergreifen.

Als Bilanz lässt sich feststellen: In der Gartenstadt sind alle Garten-Extreme vertreten. Auslöser für die Aktion war die Haaner FDP. Die hatte bei der Stadtverwaltung eine Anfrage für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 4. Juni gestellt: „Sieht die Verwaltung Möglichkeiten, auf die Gestaltung von Vorgärten Einfluss zu nehmen, um den Charakter der Gartenstadt zu erhalten und zu fördern?“

Die Wählerinitiative Lebenswertes Haan (WLH) kritisiert am Engagement von SPD und FDP dagegen, beide hätten zugestimmt, dass die Daimler AG 33.321 Quadtratmeter Ackerfläche in Haan vollversiegeln kann. „Dieser erhebliche Eingriff in die Natur wird mit einer Ersatzgeldleistung in Höhe von 275.291 Euro von Daimler bezahlt.“ Mit Gartenstadt habe das nicht viel zu tun.