Jugendhilfeausschuss wird über Pläne informiert Stadt Haan investiert in ihre Spielplätze

Sehr aufwändig geriet die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Mittelhaan. „Wegen der ökologischen Ausrichtung der Gestaltung wurde eng mit der Klimaschutzbeauftragten der Stadt, Janine Müller, zusammengearbeitet“, erklärte Gabe. So wird es auf dem Schulhof eine begrünte Pergola geben. An dem Stahlgerüst sollen geeignete Pflanzen ranken, die dann in einem halben Jahr dann auch Schatten spenden. Unter der Pergola könnte auch eine Tischtennisplatte stehen. Eine Grünfläche im Eingangsbereich soll streng nach ökologischen Kriterien bepflanzt werden. Besonderer Clou ist eine Grünfläche, um die sich dann eine Garten-Schüler-Arbeitsgemeinschaft kümmern soll, was Gabe als ein spannendes Element von Umwelt-Pädagogik wertet. Eine Rampe für Rollstuhlfahrende soll zudem den inklusiven Aspekt unterstreichen. Lediglich bei in unterschiedlicher Höhe anzulegenden Hochbeeten fehle eine Unterfahrmöglichkeit bedauerte der Planer. Die Außenmöblierung soll über fröhlich bunte Farben verfügen.