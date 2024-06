Haaner Gymnasiast in Berlin erfolgreich „Das Schönste an ,Jugend debattiert‘ ist die Gemeinschaft“

Info

Die in Schweden gültige Wehrpflicht orientiert sich am Bedarf und an den Fähigkeiten der Streitkräfte. Außerdem wird die Freiwilligkeit und Motivation berücksichtigt. Der Anteil derer, die gegen ihren Willen verpflichtet werden, ist relativ gering. Außerdem gilt das Modell sowohl für Frauen und Männer.

In Deutschland plant Verteidigungsminister Pistorius, dass künftig zur Steigerung der Rekrutenzahl alle 18-jährigen Männer in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst geben müssen.