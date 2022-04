Neueröffnung in Haan : Das Interesse an neuer Lidl-Filiale ist groß

Der Langenfelder Jörg Jorgowski freut sich über das große Sortiment. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Zur Eröffnung der neuen Lidl-Filiale an der Düsseldorfer Straße strömten am Montag zahlreiche neugierige Kunden, um sich das neue Geschäft anzuschauen. Der erste Eindruck fiel positiv aus. Die breiten Gänge und das größere Sortiment kamen gut an, auch wenn die Besucher etwas Zeit brauchten, um sich zu orientieren.

Von Cristina Segovia Buendía

Ein luftdurchströmter Skydancer weist freundlich schauend mit seinem Winkeärmchen den Weg zur neuen Lidl-Filiale. Trotz der großen Parkfläche braucht es einen Moment, um den herumflanierenden Menschen und ihren gefüllten Einkaufswagen auszuweichen und eine freie Parklücke zu finden. Gefühlt die ganze Stadt ist in diesem Augenblick am frühen Montagmorgen auf den Beinen, um die neu eröffnete Filiale des Supermarktes in Augenschein zu nehmen.

Sarah (33) hat ihren Einkauf bereits erledigt und schaut zufrieden auf das große Gebäude zurück. „Den Eingang fand ich besonders schön. Am ersten Tag ist einiges natürlich noch ungewohnt, man findet seine gewohnten Sachen nicht gleich. Aber mir ist schon aufgefallen, dass es in dieser neuen Filiale jetzt mehr Auswahl gibt.“ Für die junge Mutter wird das Geschäft an der Düsseldorfer Straße wie zuvor schon die alte Filiale ihr Stammsupermarkt.

Info Bürgermeisterin kassiert für guten Zweck Wer kurz nach 11 Uhr seinen Einkauf aufs Band von Kasse 3 legte, wurde von Bürgermeisterin Bettina Warnecke überrascht, die zur Eröffnung der neuen Lidl-Filiale für eine Stunde abkassierte. Viele Bürger, die extra dafür ihre Einkaufszeit verschoben hatten, freuten sich über den außergewöhnlichen Anblick. Für ihren Einsatz erhielt Warnecke zwei Schecks über je 500 Euro, die den zwei gemeinnützigen Haaner Organisationen, dem Verein Kipkel und der Bürgerstiftung Haan und Gruiten zugutekommen.

Auch Uschi und Klaus Hansen aus Hilden schieben offenkundig zufrieden ihren Einkaufswagen aus dem Supermarkt. Aus purer Neugier hat das Ehepaar seinen ihren Einkauf an diesem Tag in der Nachbarstadt erledigt und wurde nicht enttäuscht. „Es ist sehr großzügig eingerichtet und das Angebot ist sehr gut“, urteilt Uschi Hansen. „Nur das Öl war schon wieder ausverkauft“, fügt sie schmunzelnd und mit einem theatralischen Kopfschütteln hinzu. „Das große Weinsortiment ist mir sehr positiv aufgefallen“, gibt auch Klaus Hansen seinen Eindruck wieder. „Wir müssen jetzt nur probieren, ob das auch gut ist“, sagt er und grinst schelmisch.

Im Innern schauen sich die eintreffenden Kunden immer wieder staunend und beeindruckt um. Die breiten Gänge, die gut sortierte Auslage, die schicken Kühlregale und das breitere Sortiment gefallen ihnen sehr gut. Jörg Jorgowski ist extra aus Langenfeld gekommen, um sich die neue Filiale anzuschauen. Überhaupt nimmt er gerne die längere Strecke in Kauf, „weil die Filiale in Haan schon immer besser sortiert und eine deutlich größere Auswahl hatte als bei uns.“ Die neue Filiale gefällt Jorgowski gut. „Das Sortiment ist jetzt noch mal größer. Ich finde es unbeschreiblich. Das Licht, die Übersichtlichkeit. Es gefällt mir wirklich sehr gut.“