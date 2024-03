Umfrage in Haan Innenstadt ist vor allem für Fußgänger attraktiv

Unter diesem Begriff wird in der Verkehrsstatistik die Verteilung von Personen auf die unterschiedlichen Verkehrsmittel verstanden. Und die eigenen Füße sind tatsächlich eine der vier verwendeten Kategorien. Die Erhebung dazu fand in Haan an zwei Tagen Ende September im Stadtzentrum statt. Fast 16.000 Personen wurden erfasst und 222 von ihnen befragt. In der Innenstadt waren von ihnen 93 Prozent zu Fuß und sieben Prozent mit dem Fahrrad unterwegs. Bei der Befragung nach dem bevorzugten Verkehrsmittel gaben 45 Prozent der Personen an, vornehmlich zu Fuß unterwegs zu sein. Als weitere bevorzugte Verkehrsmittel wurden das eigene Auto (28 %), Bus oder Bahn (15 %) oder das Fahrrad (sechs %) angegeben. Bei 73 Prozent der Befragten handelte es sich um Einwohner der Stadt Haan. Die meisten Auswärtigen kamen aus Hilden oder Mettmann.