Leihgroßeltern in Haan : Junge Familien suchen Leih-Großeltern

Die ehrenamtliche Initiative „Großeltern Netzwerk Haan“ führt Familien und Senioren zusammen. Das erste Paar ist gefunden.

Gründerinnen des Netzwerks sind Britta Höfferling und Anna Ruschkowski. Aus Mehrgenerationen-Familien stammend, wissen die beiden den positiven Einfluss ihrer Großeltern auf sie, sowie den ihrer Eltern auf ihre Kinder zu schätzen. Dass diese Einwirkung oft fehle, aber gewünscht sei, werde an Höfferling in ihrem Beruf als Tagesmutter immer wieder herangetragen, berichtet sie. Mit Projekten aus Hilden oder Solingen als Vorbild, plante sie daher mit Ruschkowski die Umsetzung des „Senioren Netzwerks“ in Haan – einer Stadt deren Einwohner zu über 20 Prozent älter als 65 Jahre sind.

Dem zu Grunde liegt ein Formular, in dem Senioren und Familien eintragen, was sie zu geben haben und was sie dafür zu bekommen wünschen. Familien nennen, welche Leistung (meist Freizeitaktivitäten) für wie viele Kinder über welchen Zeitraum verrichtet werden soll. Gleichzeitig wird unter „Gegenleistung“ festgehalten, was die Senioren von der Familie zu erwarten haben (von Alltagsdiensten bis Teilhabe an Festen). Die Leihgroßeltern vermerken dies ihrerseits unter „Wertschätzung“ und informieren zudem, was sie über welchen Zeitraum mit den Kindern unternehmen wollen und welche Qualifikationen sie dazu aufweisen. All diese Angaben seien notwendig, um die Wünsche der Senioren und der Familien bei der Vermittlung berücksichtigen zu können, geben Höfferling und Ruschkowski an.