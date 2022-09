Mobile Aktion in Haan : Impfmobil rollt auf Neuen Markt

Am Dienstag, 20. September rollt die mobile Impfeinheit auf den Neuen Markt in Haan. Foto: dpa/Lennart Preiss

Hilden/Haan Am Dienstag, 20. September rollt die mobile Impfeinheit auf den Neuen Markt in Haan, wo dann zwischen 9 und 14 Uhr Impfungen gegen Covid verabreicht werden.

Der Kreis Mettmann bietet auch in dieser Woche Impfungen in den dezentralen Impfstellen und mobil an. Die für Haan nächstgelegene Impfstelle in Erkrath (Timocom-Platz 1) ist Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bürger aus Hilden haben die Wahl zwischen Erkrath und Langenfeld, wo die Impfstelle im Gebäude Hauptstraße 70 Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet hat.