Die Gartenstadt im Winter Die Haaner Parks sind weiß zugedeckt

Es hat schon viele Jahre lang nicht mehr so geschneit, wie in diesem Januar, das zeigte sich am Mittwoch auch in Haan ganz deutlich. Tags darauf – am Donnerstag – hatten es sich die Flocken überall in der Stadt gemütlich gemacht. Und in den Parks und Nebenstraßen entstand eine ganz besondere Winter-Atmosphäre. Auch am Freitag soll das Winterwetter noch anhalten.