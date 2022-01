Haan : Hotline von Smart-Help ist wieder da

Haan Wenn ältere Menschen Probleme mit ihrem Smartphone, Tablet oder Computer haben und nicht wissen, was sie tun sollen, können sie die „Smart-Help“- Hotline anrufen.

Zwar können die Haaner Senioren noch nicht persönlich vorbei kommen, dennoch gibt es eine neue Möglichkeit, um digitale Hilfe zu bekommen. Smart Help ist ein Digital-Projekt, das seit 2017 Senioren individuelle Hilfe für ihre Handys und Computer in den Räumlichkeiten des Jugendhauses bietet. Die Hotline ist in Zeiten von Corona nun ein Gemeinschaftsprojekt von „Wir sind Haan“ mit der Universität Vechta. Telefonisch wird dabei versucht, digitale Hilfestellung zu geben. „Immer wieder donnerstags stehen diese netten, jungen Menschen der Uni Vechta bereit, Fragen zu beantworten, beratend zu unterstützen und Schritt für Schritt Probleme zu lösen. Wenn mal keine Lösung gefunden werden kann, helfen sie, ein passendes Angebot zu finden“, teilt das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ mit. Sofern digitale Hilfe nicht möglich ist, suchen sie auch nach Lösungen vor Ort in der Nähe der Senioren.

Der nächste Termin an dem die Senioren die Hotline in Anspruch nehmen können, ist am Donnerstag, 3. Februar, zwischen 12 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 04441-93778-68 (Falls besetzt sein sollte, bitte die Tel. 04441- 15 186 anrufen!). Der Anruf zur Smart-Help-Hotline ist unverbindlich und kostenlos. Die Studierenden haben für den 3. Februar alles sorgfältig vorbereitet und freuen sich, wenn ihr Hilfsprojekt von möglichst vielen Senioren in Anspruch genommen wird. „Wir sind erst einmal bis etwa Mitte Februar in der Probephase und, wenn sich viele Seniorinnen und Senioren melden, wird die Hotline weiter verlängert und wöchentlich angeboten“, teilt das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ mit.