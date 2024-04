20 Jahre Städtepartnerschaft Haan hisst am 1. Mai die Fahne von Dobrodzien

Nun besteht die Partnerschaft seit 20 Jahren. Aus diesem Anlass wird am Mittwoch in beiden Städten die Fahne der jeweiligen Partnerstadt gehisst. Dies symbolisiere nicht nur die langjährige Verbundenheit zwischen den beiden Städten, sondern auch den Respekt und die Wertschätzung für die gemeinsamen Errungenschaften und Erfolge, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt Haan. Bürgermeisterin Bettina Warnecke: „Gerade in den heutigen Zeiten ist das Zusammenwachsen Europas besonders wichtig. Ich freue mich, dass wir mit dieser Städtepartnerschaft einen Beitrag dazu leisten können.“