Wintereinbruch in Haan A46 nach stundenlanger Sperrung freigegeben

Autofahrer mussten sich am Donnerstagmorgen auf der A46 in Richtung Wuppertal in Geduld üben. Zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz war die Autobahn ab etwa 9 Uhr für mehrere Stunden gesperrt. Die Fahrzeuge stauten sich zeitweise bis zum Kreuz Hilden. Erst am frühen Nachmittag rollte der Verkehr langsam wieder an. Gegen 14 Uhr meldete die Polizei noch fünf Kilometer Stau ab dem Kreuz Hilden.