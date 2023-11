Vorfall bei Haan A46 nach Lkw-Brand zeitweise voll gesperrt

Haan · Gegen 14 Uhr ist am Mittwoch (8. November) ein Lkw auf der Autobahn 46 in Höhe der Ausfahrt Haan-Ost in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich retten, auf der Autobahn ist in Richtung Wuppertal mittlerweile ein Fahrstreifen wieder freigegeben.

08.11.2023 , 17:06 Uhr

Die Feuerwehr hatte den Brand laut Aussage eines Polizeisprechers schnell unter Kontrolle. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im Berufsverkehr am Mittwochnachmittag hat sich der Verkehr auf der A46 zwischen dem Dreick Düsseldorf-Süd und der Ausfahrt Haan-Ost noch auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern gestaut. Grund war ein Lkw-Brand, wie ein Polizeisprecher erklärte. Gegen 14 Uhr hatte der Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Wuppertal Feuer gefangen. „Das Fahrzeug stand nicht in Vollbrand“, erklärte der Behördensprecher. Der Fahrer habe sich retten können und sei unverletzt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Für die Löscharbeiten sperrte die Polizei die A46 kurzzeitig komplett. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Gegen 14.45 Uhr gaben die Beamten einen Fahrstreifen wieder frei. Um 16 Uhr arbeiteten sie noch mit Hochdruck daran, auch die weiteren Spuren zu räumen. Allerdings mussten sie eine rund 150 Meter lange Öl- oder Dieselspur entfernen, erklärte der Polizeisprecher weiter. Diese Arbeiten dauerten bis in den einsetzenden Berufsverkehr. Die Brandursache wird noch ermittelt. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich war.

(tobi)